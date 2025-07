Meglepő augusztus várhat ránk – ne tervezzük a nyaralást?

Mai világunkban már sokan szembesülhetnek azzal, hogy az időjárás az évek múlásával egyre jobban kiszámíthatatlanabbá válik. Meteorológus legyen a talpán az, aki egy hónapra előre meg meri mondani a várható hőmérsékleteket, a széljárást, a csapadékot vagy éppen a viharok várható kialakulását. Nos, jobb híján mi a mesterséges intelligenciához fordultunk, hogy megtudjuk, érdemes-e nyaralást terveznünk az augusztusi hónapra. Amit kaptunk, abban nem várt dolgok is voltak.

Az augusztusi időjárás Békéscsaba, Gyula és a többi vármegyei település számára is meglepetést tartogathat. Fotó: Getty Images

Az augusztusi időjárás több vármegyei település számára is meglepetést tartogathat

A kérdés, amit feltettünk a ChatGPT-nek egyszerű volt: – Milyen időjárás várható Békés vármegye területén 2025. augusztus hónapban?

A válasz – ha nem is azonnal – viszonylag gyorsan meg is érkezett. Eszerint a hónap eleje általában napos és meleg időt hoz, 30–33 °C közötti nappali csúcshőmérsékletekkel. A záporok, zivatarok lehetősége hosszabb távlatban gyakoribbá válik, különösen a hónap közepén. Az augusztus folyamán várhatóan a napos, száraz időszakok dominálnak, különösen a hónap második felében. Az éjszakák kellemesen hűvösek maradnak, az éjszakai csúcshőmérsékletek 14–19 °C között várhatók.

A ChatGPT szerint így alakul az augusztusi időjárás Békés vármegyében. Forrás: ChatGPT

A július eleji nagy viharokra még élénken emlékezve arra is rákérdeztünk, hogy mekkora esély van egy ehhez hasonló égiháború kialakulására itt a Viharsarokban? A ChatGPT szerint augusztusban Békés megyében nem várható nagyobb viharos időszak vagy heves szupercella, csapadék leginkább zápor vagy zivatar formájában fordulhat elő, de az is csak rövid ideig és elszórtan, különösen a hónap elején, például augusztus 3-a és 5-e között. Ahogy azt hangsúlyozza, az országos veszélyjelzések alapján most, július végén sem jeleztek komoly viharveszélyt az elkövetkezendő napokra.

A havi csúcshőmérséklet a rendelkezésre álló előrejelzések alapján 33 °C körül tetőzhet, a legmagasabb értéket elvileg augusztus 11-én mérhetjük majd, de az sem lesz több 34 foknál. A nappali hőmérsékletek jellemzően 30 °C körül vagy néhány fokkal afölött alakulhatnak, például augusztus 9–12. között.