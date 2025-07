Hidegfronti hullámzás - keringési panaszoktól a kánikuláig

Északnyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet. Szórványosan előfordulhat zivatar, vagy eső. Az északnyugati légmozgás továbbra is erős, helyenként viharos lehet. A maximumok 24 és 31 fok között valószínűek, a hőség több helyen megszűnik - írja a koponyeg.hu.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Igen változatos meteogyógyászati terhelő hatásokkal vonul át nyugati irányból a hidegfront. Záporokra, zivatarokra főleg a déli és északkeleti területeken, majd késő délutántól nyugaton is számíthatunk, de jelentős terhelő tényező lesz az erős szél is. A front mögötti felhős régiókban 20 fok közelében marad a hőmérséklet, míg keleten 30 fokos kánikula is várható Ennek megfelelően változékony lesz a humánmeteorológia-orvosmeteorológia helyzet. Míg keleten a folytatódó magas hőmérséklet és a prefrontális hatások dominálnak, nyugatabbra a vérnyomás erőteljes ingadozása, a gyors változáshoz kötődő keringési panaszok és a gyakoribb fejfájás lesz a jellemző.