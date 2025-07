Durvul a helyzet: csütörtöktől beköszönt a pokoli hőség

– Az Országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján a július 20-án (vasárnap) 0 órától július 24-én (csütörtök) 24 óráig érvényben lévő másodfokú hőségriasztást július 24-én (csütörtök) 0 órától harmadfokozatúra emeli, és július 26-án (szombat) 24 óráig meghosszabbítja. A legmagasabb fokozatú hőségriasztás az ország egész területére vonatkozik – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében. A hőhullám szinte mindenkit megvisel majd.

A harmadfokú hőségriasztás csütörtöktől lép életbe. Fotó: Getty Images

A harmadfokú hőségriasztás csütörtöktől lép életbe

Mint írják, a tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Az elhúzódó, az átlagosnál melegebb időjárás bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen tüneteket, dekoncentrációt. Arra kérnek mindenkit, fokozottan figyeljenek az idősekre, kisgyermekekre és a krónikus betegekre.

A folyamatos folyadékpótlás elengedhetetlen. Munkahelyen, vízparton vagy utazás közben is mindig legyen kéznél víz. Gondoskodjunk az ásványi anyagok pótlásáról is. Kerülni kell a közvetlen napsugárzást 11 és 15 óra között. Akik tehetik, a déli órákban kerüljék a tűző napot is. A legmelegebb órákban mellőzzük a kültéri sportolást, a nehéz fizikai munkát, a kertészkedést.

Fontos, hogy a megvásárolt, hűtést igénylő élelmiszereket minél rövidebb ideig tegyük ki a melegnek, mivel a magas hőmérséklet elősegíti a kórokozók, például a Salmonella, valamint más romlást okozó mikroorganizmusok elszaporodását. Gyorsan romlandó élelmiszerek – például nyers hús, húskészítmények, tej és tejtermékek – szállításához használjunk hűtőtáskát. Ha az étel elszíneződött, nyálkás állaga lett, vagy kellemetlen a szaga, ne fogyasszák el.

Az autósoknak is szolgálnak jótanácsokkal: a sofőrök óvatosan közlekedjenek, mivel a nagy meleg rájuk is kedvezőtlen hatással lehet. A szabadságukat vízparton töltők is kerüljék a déli órákban a napozást, hűtsék le magukat mielőtt a vízbe mennek, és felhevült testtel soha ne ugorjanak a vízbe. A várandós nők csak mértékkel tartózkodjanak a napon, mert a magas testhőmérséklet káros lehet a magzatra.