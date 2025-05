Rövidnadrág vagy esernyő? Május eldönti!

A hónap egy igazán napos, száraz idővel indult, csütörtökön csak pár kósza gomolyfelhő úszott az égen. Az északi szél főként az Alföldön mutatta meg magát, de délutánra kellemes 22-27 fokra melegedett a levegő – szóval simán élvezhetted a tavasz legszebb arcát. De a java még csak most jön. Nézd meg, mit tartogat számodra májusi időjárás.

Nézzük, mit tartogat számunkra a májusi időjárás!

Forrás: Shutterstock

Elképesztő májusi időjárás vár rád – és ez még csak a kezdet!

Pénteken is marad a jó hangulat az égen: napsütés, némi gomolyfelhő, pont annyi, hogy ne legyen unalmas. A szél délnyugatira vált, de alig fújdogál majd – tehát nem kell a frizurád miatt aggódni. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, szóval simán előkerülhet a rövidnadrág meg a napszemcsi - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Nézzük mit hoz számunkra a hétvége

Szombaton egy kicsit komolyabb arcát mutatja az ég: északnyugat felől több gomolyfelhő érkezik, északkeleten még egy-egy zápor vagy zivatar is becsúszhat. A szél is beleerősít, főleg nyugatról fúj majd élénkebben. De a jó hír: a meleg nem adja fel! Délután akár 29 fok is lehet, szóval a nyárias érzés továbbra is garantált.

Vasárnap már több lesz a felhő, gyakran borul be az ég gomolyfelhőkkel, és zápor, zivatar is bármikor becsúszhat – szóval jól jön, ha van nálad esernyő. A szél nyugati irányból fúj, és néhol egész komoly lendületet vesz. A hőmérséklet kicsit visszavesz a tempóból, 20 és 24 fok között alakul – igazi felfrissülős tavaszi napnak ígérkezik.