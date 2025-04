Változatos napunk lesz: eső, napsütés és egy kis szaharai por

Nyugat-Európa felett egy légköri teknő miatt sokfelé csapadékos az idő. Ezzel párhuzamosan Kelet-Európába délies áramlással meleg, szaharai porral kevert levegő áramlik. Ennek hatására különösen Északkelet-Európában a megszokottnál jóval melegebb idő várható - olvasható a HungaroMet oldalán.

Szaharai por lepi el Békést

Forrás: shutterstock

Rejtélyes tavaszi nap elé nézünk: szaharai portól a napsütésig

Hazánk az előttünk álló változatos időjárásból mindent kap egy kicsit: a hét elején elszórtan eső, zápor is lehet, ami segíthet "kimosni" a levegőből a szaharai port. A koponyeg.hu szerint ma az Észak-Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, míg máshol borongósabb idő lesz, sokfelé felhős égbolttal. A keleti és délkeleti tájakon enyhe, szórványos eső is előfordulhat, de esőre leginkább ott van esély. Északnyugaton lesz a legkevesebb csapadék. A délies szél többfelé megélénkülhet, és erősebb széllökések is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet 16-21 °C között alakul, de az északkeleti tájakon kicsit hűvösebb, míg északnyugaton melegebb is lehet. Késő estére 11-17 °C közé hűl a levegő.