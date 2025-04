Na ne már! Jégeső miatt újabb figyelmeztetést adtak ki Békésre!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, sárga riasztást adott ki csütörtökre is több vármegyére, köztük Békésre is. A figyelmeztetés alapján záporokra és zivatarokra lehet számítani, ám az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél és jégeső is kialakulhat.

Forrás: www.met.hu/idojaras

Időjárás csütörtökön

A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt maradt. A hőmérséklet hajnalra általában 9 és 14 Celsius-fok közé csökken. Ebből következően a csütörtöki nappali hőmérsékletben is csökkenés mutatkozik. Az időjárás délutántól egyre jobban megerősödik az északnyugati szél. 22 fok körüli értékeket mérhetünk - olvasható a koponyeg.hu oldalán.

A humánmeterológiai helyzet kedvezőtlen, a zivatarok, viharok, jégeső fülledt légtömeget hagy maga után, ami megterheli a szervezetet. Az időjárás változatos marad.