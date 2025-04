Egy nap, két arc: nyári melegből trópusi vihar

Igazi nyári melegre ébredtünk csütörtökön. A délelőtti időjárás még vidámságra sarkalt minket: napsütés, kellemes szellő, és csupán csak néhány fátyolfelhő borította az eget. Ez a nyugodt kép azonban nem tart sokáig.

Esősre fordul az időjárás Békésben

Forrás: shutterstock

Nyári melegből trópusi zivatar – jön a délutáni fordulat az időjárásban

A délelőtti 30 fokos meleget délutántól felváltják a délnyugat felől érkező felhők, és több helyen is számíthatunk záporokra, zivatarokra. Különösen a középső tájakon estefelé, késő este akár zivatarlánc is kialakulhat, ami erős villámlással, kiadós felhőszakadással és viharos széllökésekkel érkezhet - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Napközben igazi melegre számíthatunk, a hőmérséklet 23 és 30 fok között alakul – az Alföldön akár meg is lehet az idei első hőségnap. A délnyugati szél sokfelé megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharossá válhat, így a nyárias idő gyorsan esős, szeles fordulatot vehet. A nap tehát napfényesen indult, de estére trópusi hangulatú zivatarok jöhetnek, főleg az ország középső részén.