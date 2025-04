Folytatódik az extrém időjárás, szerdán is kaphatunk jeget az italunkba – videóval

Változatos volt eddig az időjárás áprilisban és ez a kijelentés egyáltalán nem erős túlzás.

Gyűlnek a viharfelők: ilyen időjárás várható szerdán. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Jégeső pusztított kedden Békésben, és nem ez az utolsó csapás, ami ránk vár

Orosházán morgott kicsit az ég ahogy esteledett, majd kicsit odébb pár kilométerre Kardoskúton jégveréssel lehűtötte a tavaszias hangulatot. Olvasónk gyönyörű kertjében tarolt. Barna Lászlóéknál 5 perc alatt majd 15 milliméter csapadék zúdult le jéggel. Az extrém időjárás nem csak Kardoskútra ért el, más településeken is döbbenetes videók készültek.

Na, de mire számíthatunk szerdán?

Érdekesen alakul az időjárás a héten. Az időjárás-előrejelzés szerint szerdán a sok napsütést fátyol-és gomolyfelhők zavarhatják meg. Eleinte inkább csak a Dunántúlon, később máshol is elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. 20 és 26 fok közötti kellemes meleg várható. A szél csak zivatarok környezetében erősödik meg - olvasható a koponyeg.hu oldalán.

Időjárás-előrejelzés szerdára

Igen szeszélyesen alakul az áprilisi időjárás, ezt többen tapasztalhatták már. Több napra is zivatarokra, felhőszakadásra kell számítani, emiatt riasztást adtak ki több megyében is. A kedd éjszaka is viharos volt és az éjszaki hőmérséklet is 14 fok alá süllyedt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, sárga riasztást adott ki szerdára több vármegyére, köztük Békésre is. A figyelmeztetés alapján záporokra és zivatarokra lehet számítani, ám az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél és jégeső is kialakulhat.

Forrás: www.met.hu/idojaras

Bár a határainknál feloszlik a nyugatról érkező hidegfront, de a növekvő légköri labilitás jelentős többletterhelést ró a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek szervezetére.

Ennek következtében ugyanis az ország nagyobb keleti felén nő meg elsősorban a záporok, zivatarok, viharos szelek esélye, miközben a szokatlanul magas hőmérsékletek mellett a magas páratartalom miatt fülledtté válik az idő. Ez igen megterhelő a keringési és a légzőrendszer szempontjából, nehézlégzés, szívelégtelenség, fáradékonyság jelentkezhet. A gyors változások és a helyenkénti viharok miatt erősebben ingadozhat a vérnyomás, gyakoribb szédülés, bizonytalanság érzet, szorongásos állapotok jelentkezhetnek. Érdemes viszont kihasználni a nyugodtabb, naposabb órákat szabadtéri programokra, erre főleg a nyugati országrészben lesznek kedvezőbbek a feltételek.