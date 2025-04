Utánajártunk, kell-e a kölni mellett esernyőt is vinniük a locsolkodóknak

Húsvét hétfő napos, kellemes időre számíthatunk, helyenként fátyol- és kevés gomolyfelhővel. Elvétve futó zápor vagy zivatar is előfordulhat. A déli szél időnként megerősödik. A hőmérséklet délutánra 22 és 27 Celsius-fok közé emelkedik, tehát több helyen kora nyárias meleg lesz - írja a koponyeg.hu.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Most sokat megtudhatnak a fokozottan időjárás érzékenyek saját magukról!

Olyan humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzet alakult ki ugyanis, amikor egy tőlünk nyugatra elhelyezkedő hidegfrontnak direkt fronthatása ugyan nem érvényesül, de az indirekt hatása alapvetően kedvező feltételeket teremt hazánkban. Meleg, száraz levegő érkezik, minimális a csapadék esélye, sok a napsütés és mérsékelt marad a légmozgás. Ezek alapvetően kedvező feltételeket teremtenek a regenerálódáshoz, a minél hosszabb szabadtéri programokhoz, az immunrendszerünk erősítéséhez. Érvényesül ugyanakkor egy melegedési tendencia és erősödik a nappali hőingás mértéke is, azonban ez egy kedvezőbb hőmérsékleti tartományban valósul meg emiatt a hatásai viszonylag enyhébbek. Összességében a fokozottan érzékenyek számára jelentkeznek jelentősebb terhelő hatások, elsősorban a gyakoribb fejfájások és a vérnyomás ingadozása formájában, esetleg mellkasi diszkomfortok is jelentkezhetnek. Akik ilyen jellegű panaszokat ebben a meteogyógyászati helyzetben is tapasztalnak, ők jó eséllyel a fokozottan időjárás-érzékenyek, amire érdemes felfigyelni. Mindenki számára fontos tudnivaló, hogy a napsugárzást, hogy az UV-B sugárzás szintje megfelel az augusztus végi szintnek, viszont a természetes védelmünk még minimális szinten van, ezért fokozottan fontos a megfelelő bőrvédelem. Az ünnepek alatt jobban tudunk figyelni magunkra is. Ha tehát a "szép időben" is tapasztalunk visszatérő panaszokat, figyeljünk fel rá, mert ha valóban az időjárás okozza a panaszait, akkor ezt az időjárás függőségét kell megfelelően kivizsgálni és kezelni.