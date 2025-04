Játszadozik az időjárás: napszemüveg kell, de pulcsi is jól jön

Sok napsütésre számíthatunk fátyolfelhőkkel.

Szerdán beköszönt a napsütés. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A hőmérséklet eléri a 20-26 fokot. Kellemes, már-már kora nyárias időnk lesz. Erős marad a délies szél. Így tájékoztat a köpönyeg.hu oldala.

Békéscsabán a reggel 13 fokkal indít, de délutánra 25 fokot is mérhetünk. Bár a szél feltámad, ez inkább csak felpezsdíti a levegőt. Aki mozgásra, szabadtéri programra vágyik, most nem fog csalódni. Aki teheti, érdemes hosszabb sétát tenni, mert ilyenkor a napfény nemcsak a bőrt, de a kedvet is átmelegíti, felüdülés az előző napokat tekintve.

A párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia.