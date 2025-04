A nyuszi helyett a zápor ugrik be? A húsvéti időjárásban a meglepetés garantált!

Húsvétkor nemcsak a nyuszi hozhat meglepetéseket, hanem az égbolt is! Ha szabadtéri programokat tervezel péntekre vagy szombatra, érdemes rugalmasan hozzáállni – az időjárás ugyanis szeszélyes kedvében lesz. Mutatjuk, milyen húsvéti időjárásra számíthatsz!

A húsvéti időjárás szombaton napsütéssel köszönt – a függöny mögött igazi tavasz vár. Forrás: shutterstock

Húsvéti időjárás gomolyfelhőkkel fűszerezve

Péntek – esővel indul, napfénnyel folytatódik

Nagypéntek reggelén főleg északkeleten még volt egy kis eső, de nem sokáig maradt borús a hangulat. Délnyugat felől szépen lassan felszakadozik a felhőzet, és időnként már a nap is kikacsint ránk. Délután viszont újra felpörögnek az események: egyre több gomolyfelhő gyűlik össze, és szinte bárhol kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar – néhol akár hevesebb változatban is. A szél is rákapcsol: nyugatira fordul, több helyen élénk lesz, zivatarok környékén pedig átmenetileg meg is vadulhat. A hőmérséklet attól függően alakul 15 és 22 fok között, hogy épp süt-e a nap vagy egy zápor csap le ránk - írja a koponyeg.hu.

Szombat – több napsütés, kevesebb eső

A hétvége második napja már barátságosabb időt ígér. Szombaton sokfelé élvezhetjük a napsütést, de azért a délutáni gomolyfelhők most sem maradnak el. Néhol lehet egy-egy futó zápor, de ezek inkább csak kis frissítő kitérők – nem valószínű, hogy bármit is elmosnának. A délies szél néha megélénkül, de semmi komoly, csak egy kis tavaszi fuvallat.

A hőmérséklet délutánra 21-22 fok köré kúszik fel – igazi kellemes tavaszi időnk lesz.

Szóval egy esernyőt nem árt betenni a táskába, és egy dzseki se rossz, ha jönne egy hűvösebb szellő – de remélhetőleg egyikre se lesz nagy szükség!