Húsvéti titkok az időjárásban: esernyőtől a napszemüvegig

Húsvéti hosszú hétvége – esernyőtől a napszemüvegig minden jól jöhet

Nagypéntek – Felhők, eső és némi zivatar is belefér

A péntek inkább borongósan indul: sok felhőre számíthatunk, és az ország több pontján eső, zápor, sőt néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli szél sokfelé megélénkül, így időnként kicsit szelesebb lehet az idő. A reggeli órákban 8 és 14 fok között lesz a hőmérséklet, napközben pedig 15–21 fokra számíthatunk – tehát nem lesz hideg, de azért a tavaszi kabát még jól jöhet.

Nagyszombat – Már több napsütés, de zápor még becsúszhat

Szombaton már sokkal kellemesebb időre van kilátás: a gomoly- és fátyolfelhők mellett több órára is kisüthet a nap. Elszórtan záporok, néhol akár zivatar is előfordulhat. A déli szél megint csak élénk lehet, néhol erősebben is fújhat. A hőmérséklet 6 és 22 fok között alakul – egyre inkább tavaszillatú lesz a levegő.

Húsvét vasárnap – Tavasz a legszebb arcát mutatja

Vasárnap igazi ünnepi idő ígérkezik: sok napsütés, kellemes gomolyfelhők, és alig van esély esőre – tehát ha szabadtéri program a terv, akkor nyugodtan lehet szervezni. A déli szél megint megélénkülhet, néhol erősebb lökések is lehetnek, de összességében barátságos időre számíthatunk. Reggel 6–11 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig akár 24 fokig is melegedhet a levegő – igazi tavaszi hangulat!