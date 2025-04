Újabb fordulat jön az időjárásban, térképen mutatjuk, mire kell készülni

A napokban többször is lecsapott Békés vármegyére a jégeső. A csütörtök nyugodtnak tűnik, de ez nem feltétlenül tart sokáig. Megnéztük, hol lesz vihar. Mutatjuk a holnapi időjárást is.

Fordulat várható az időjárásban, mutatjuk, hol lesz vihar

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Jégeső pusztított Békésben

Kedden délután jégeső veszélye miatt citromsárga figyelmeztetés adtak ki. Ahogy arról mi is beszámoltunk, aznap éjszaka jégeső hullott többek között Kardoskúton, Gerendáson és Csanádapácán is. Szerda délután már Békéscsabára is elért a jégeső. Az esetről egy videót is feltöltöttek a Békéscsabai napjainkba csoportba.

A csütörtök eddig nyugodtnak tűnik

Az előrejelzés szerint csütörtökön gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég. Délutántól egyre jobban megerősödik az északnyugati szél. 22 fok körüli értékeket mérhetünk.

Mutatjuk, hol lesz vihar

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, sárga riasztást adott ki csütörtökre is több vármegyére, köztük Békésre is, de ennek eddig még nyomát sem érezhetjük. Az előrejelzés szerint több helyen, nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok. A felhőszakadás során, rövid ideig tartó, nagy mennyiségű csapadék zúdul le viszonylag kis területre – gyakran akár percek alatt.

Sárga riasztást adtak ki Békés vármegye több településére is. Forrás: OMSZ

Pénteken már erősen felhős, nagyrészt borult lesz az ég, és többfelé fordul elő eső, zápor, főleg keleten zivatar is. Erős marad az északnyugati szél.