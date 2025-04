Felhőszakadás, villámárvíz – térképen mutatjuk, mikor érkezik az ítéletidő

Ma délutántól újra zivatarosra fordul az idő – először az Északi-középhegység környékén, majd az ország más részein is egyre több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. A zivatarokat viharos széllökések, jégeső és intenzív felhőszakadás kísérheti – tájékoztatott a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala.

Felhőszakadás és zivatar várható a vármegye területein is. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Felhőszakadás: a radarképek és időjárás-appok valós idejű figyelése segíthet elkerülni a bajt

Éjszakára ugyan csökken a zivatarhajlam, de nyugaton, délnyugaton még az éjszaka első felében lehetnek gócok.

Csütörtökön azonban egy közeledő hidegfront hatására még aktívabbá válik a légkör – több helyen, nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok! Egy-egy tartósabb cella a hegyvidéki térségekben akár villámárvizet is okozhat (>50 mm csapadék is lehet rövid idő alatt az újra képződő, egymást követő cellákból). Estétől sem nyugodhatunk meg teljesen – éjszaka is előfordulhatnak további zivatarok.

A vármegyénket sem kerülik el a záporok csütörtökön.

Gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég, és már több helyen alakul ki zápor, zivatar. Délutántól egyre jobban megerősödik az északnyugati szél. 22 fok körüli értékeket mérhetünk – írja a köpönyeg.hu oldala.

Korábban is beszámoltunk az extrém időjárási jelenségekről, kedden még a jég is pusztított a vármegyében.

Az aktuális helyzetről itt tájékozódhat: https://met.hu/idojaras/aktualis_idojaras/radar/

Az alábbi animáción mutatjuk, hogyan alakulhatnak ki a záporos, zivataros gócok