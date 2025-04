Fejest ugrunk a nyárba? Csütörtökön akár 30 fok is lehet

A hét közepén szerdán és csütörtökön ciklon előoldali helyzet jellemzi időjárásunkat, és egy meleg nedves szállítószalag is lesz a Kárpát-medence felett. Ennek hatására délies áramlással egyre melegebb és alapvetően száraz levegő érkezik hazánk fölé csütörtök délutánig, így jelentős melegedésre számíthatunk, a csúcshőmérséklet 30 fok is lehet – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán.

Csütörtökön a csúcshőmérséklet akár 30 fok is lehet. Fotó: shutterstock.com

A hét közepén Közép-Európa felett nagy mennyiségű szaharai por is megjelenik a légkörben, ami miatt a maximum-hőmérséklet előrejelzés némileg bizonytalan lehet, hiszen ez a pormennyiség már egy-két fokkal vissza is foghatja a nappali felmelegedést. A jelenlegi előrejelzések alapján szerdán 23 és 27 fok között alakulhatnak a csúcsértékek, míg csütörtökön 23 és 30 fok közötti maximumokra számíthatunk, a Körösök vidékén a csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot is.

Ugyan kedden még mókázik az időjárás, ám ahogy az az előrejelzésben olvasható, csütörtök délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, az immáron Hans névre keresztelt ciklon hidegfrontja megérkezik a Kárpát-medence fölé, így csütörtök délutántól délnyugat felől egyre több helyen várhatóak záporok, zivatarok, illetve éjszaka már eső is. A csapadékzóna péntekre virradó éjszaka és pénteken a nap első felében északkelet felé mozog, mögötte péntekre nagyjából 5-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet, így a hőmérő higanyszála 21 fokot mutat majd a Viharsarokban.