Az északi országrészben tartósan ködös, rétegfelhős idő ígérkezik, míg máshol többórás napsütés várható. 6-13 fok valószínű, de ÉK-en ennél hidegebb lehet. A délkeleti szél megélénkül - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Megosztó lesz a humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzet az ország egyes területei között, de sehol nem lesz problémamentes.

A derült területeken erős, akár mínusz 10 fokot is elérő fagyok várhatók, ami az ízületi problémákkal és szívelégtelenséggel élők számára igen kedvezőtlen. A havas területeken napközben is fagypont közelében marad a hőmérséklet, fokozott a meghűlés veszélye, és elsősorban itt várható egyre magasabb légszennyezettség kialakulása, ami fokozza a légzési betegségekkel élők panaszait és erősíti a szervezetben a gyulladásos folyamatokat. A magasban zajló változások enyhe hidegfront jellegű következményekkel járnak, amit az erősen frontérzékenyek megérkezhetnek, vérnyomás és szívpanaszok, görcsös panaszok gyakrabban jelentkezhetnek. A napos területeken 10 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet, errefelé érdemes kihasználni ezt a napot, a tisztább levegőjű területeken mindenképpen, a folytatásban ugyanis változékonyabb, frontos időre számíthatunk.