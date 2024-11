Késő délutántól elszórtan fordul elő kisebb eső, szitálás. A szél ÉNy-ira fordul, és élénk marad. Általában 4 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, de délen enyhébb idő is lehet - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Bizonytalanul alakul kedden a frontérzékenyek, időjárás-érzékeny emberek helyzete.

Az északnyugatról érkező hidegfront egyes számítások szerint áthalad az ország felett, és pozitív és negatív hatásaival is számolhatunk. Előnyös lenne, hogy segít a már nagyon magas légszennyezettségnek a csökkentésében, ugyanakkor jelentős terhelő hatásai is megjelennek nyugatról keletre haladva fokozatosan gyengülő formában. Gyakrabban jelentkeznek az olyan keringési panaszok, mint a vérnyomás ingadozása, aritmiák, rosszullétek, szívdobogás érzés, mellkasi szúrás, alvásproblémák. Keleten az igen erős hajnali lehűlés erősíti az ízületi panaszokat és amennyiben a front nem mozgatja meg a levegőt akkor a magas légszennyezés erős tüneteket válthat ki a légzési problémákkal élők esetében. Ez különösen akkor jelentkezik erősen, ha a front megtorpan nyugati határainknál, és behullámzik. Nyugaton viszont erős széllökésekre kell számítanunk, de a hőmérséklet akár a 15 fokot is elérheti. Nagy lesz tehát a változékonyság, ami nem előnyös a szervezetünk számára.