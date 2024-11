Észak felől elszórtan fordul elő záporeső. Az ÉNy-i szél megélénkül. 9-10 fok valószínű délután - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Nagy változások és ezzel együtt fokozódó terhelés vár a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberekre.

Még csak érint bennünket hétfőn egy gyenge hidegfront, északnyugatról délkeletre haladva jelentkeznek a hatásai. Az éjszaka még többnyire ködös lesz, fagy és szitálás is rontja a kopásos ízületi problémákkal élők állapotát. A fronthoz kapcsolódó felhőzet miatt is kevés lesz a napsütés, helyenként kisebb eső is előfordulhat és erős széllökésekre is számíthatunk. Ennek pozitív a levegőtisztító hatása, azonban sok ember esetében jelentkezik feszültség, idegesség, figyelmetlenség, bizonytalanság érzet, szédülés, a vérnyomás ingadozása, és gyakoriak a görcsös fejfájásos és egyéb tünetek is, magasabb a koraszülés veszélye. Ez a front még viszonylag gyenge hatású, és este ismét számíthatunk ködös területekre.