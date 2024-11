Az idő többnyire borult és párás lesz, sok helyen tartósan megmaradhat a köd, ami a közlekedés szempontjából veszélyes lehet. Helyenként szitálás, illetve fagyos területeken ónos szitálás is előfordulhat, ami csúszóssá teheti az utakat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali minimum hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul, a nappali maximum pedig 2 és 7 fok között valószínű - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Ködös idő várható csütörtökön. Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Átalakul, de egyelőre nem lesz lényegesen kedvezőbb a humán meteorológiai orvosmeteorológiai helyzet, sőt bizonyos vonatkozásokban még romlik is. A magasban változás kezdődik egy meleg légtömeg beáramlás formájában, magassági melegfront jellegű következményekkel. Ez sok ember esetében okoz erős fejfájást fokozott figyelmetlenséget, de közben még megmarad a borult párás idő is, helyenként szitálás is előfordulhat. Még mindig sok felé rossz a levegő minősége bár ebben javuló tendencia érvényesül a nedves ködös időben. Erősödnek az ízületi problémák, a szennyezett levegő pedig továbbra is okoz légzőszervi panaszokat. Immunrendszerünk és mentális állapotunk továbbra is jelentős terhelés alatt áll, magas a fertőzések kockázata, figyelmetlenebbek fáradékonyabbak lehetünk.