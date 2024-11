Reggel a köd és a rétegfelhőzet többnyire felszáll, azonban nyugaton és délnyugaton tartósan felhős területek is maradhatnak. Reggel 0, délután pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Egyre veszélyesebb formát ölt az anticiklon.

Nagyon magas értéken van a légszennyezettség, van ahol már a legmagasabb koncentrációs kategóriába esik. Külön probléma a tartós fennállása, ami a szervezet számára egy folyamatos szennyező hatást jelent. Egyre több mérgező anyag jut be a szervezetünkbe a legapróbb aeroszol részecskékkel, ami erősíti a gyulladásos folyamatokat, súlyosbítja a légzőszervi és keringési betegségekkel élők állapotát. Emellett egyre tartósabb a reggeli köd is, egyes területeken napközben is megmarad, ami tovább rontja a légszennyezettséget, visszafogja a felmelegedést, és a szürke, szmogos idő mentálisan is rossz hatással van ránk. Fokozott az immunrendszer terhelése és mindezek a tényezők, a fertőzés veszély jelentős mértékű növekedését okozzák. Fontos, hogy lehetőség szerint kerüljük a szennyezett levegő belégzését, csak röviden tartózkodjunk a szabadban az erősen szennyezett területeken és csak röviden szellőztessünk, legjobb ha ezt a déli órákban tesszük.