Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé ered el az eső. A délies szél megerősödik. 10-11 fok köré enyhül a levegő - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Enyhül az időjárás.

Nagy hullámzásokhoz kell alkalmazkodnia a frontérzékeny emberek szervezetének kedden is, és a következő napokban is.

Zuhan a légnyomás, de közben az alacsony talajszinti hőmérsékletek mellett magassági melegedés zajlik a felsőbb rétegekben, emiatt mind hidegfronti, mind melegfronti panaszok jelentkezhetnek kedden. Reggel még sokfelé számíthatunk ködökre, ónos szitálásra is, de napközben is sok lesz a felhő, csak kevés napsütés várható. Egyre többfelé eredhet el az eső és a megélénkülő, helyenként megerősödő szél is sokat ront a hőérzeten. Sokféle tünet jelentkezhet az egyéni érzékenység függvényében, de tipikus lesz a vérnyomás ingadozása, a különböző jellegű fejfájások erősödése, mind a görcsös, mind a gyulladásos folyamatok jelentkezése. Gyakoribb rosszullétek, mellkasi panaszok jellemzően előfordulhatnak. A következő napokban romló tendenciára számíthatunk.