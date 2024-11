Az ég többnyire erősen felhős vagy borult lesz, de a délutáni óráktól kezdve északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Ezzel párhuzamosan a csapadék megszűnik. A déli szél megerősödik, majd délutánra északnyugati, nyugati irányból viharossá fokozódik. Jelentős lehűlés várható: délelőtt még 10 fokot mérhetünk, de délutánra a hőmérséklet már csak 5 fok körül alakul - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Jelentős lehűlésre lehet számítani.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Rendkívül komolyan megterhelő napok elé néznek a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek.

Kaotikus frontálzónák sorozata éri el hazánkat és okoz igen komoly változásokkal járó erős panaszokat. Ezt okozza a évszakváltó erősségű hidegfront vonulása északnyugat felől. A reggel még sokfelé ködös-párás levegőt kisöpri és országos csapadékot is ad, és sokfelé erős viharos szelek kísérik a vonulását miközben a hőmérséklet a kezdeti melegedés után erősen visszaesik.

Ez a hullámzó terhelés nehezen elviselhető igen sok ember számára, ez még a kevésbé érzékenyeket is megviselheti. Erős vérnyomás-ingadozásra, a súlyos keringési panaszok gyakoribb jelentkezésére, sztrókok, infarktusok nagyobb számára számíthatunk, erősödnek a görcsös folyamatok, fejfájások, ízületi problémák, koraszülések formájában, szívelégtelenség, gyakoribb mellkasi panaszok, szédülés, a látás romlása egyaránt jelentkezhet. Romlik az alvásminőség, az erős légmozgás az idegrendszerünket is megterheli.