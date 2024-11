Éjszaka több helyen köd és rétegfelhőzet alakul ki, de ez nagyrészt feloszlik reggelre. A szél általában mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig 11 fok körül várható - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Senki ne becsülje le a most kialakult humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzetnek a komoly veszélyeit.

A légmozgás hiánynak súlyos következménye, hogy a légkörbe folyamatosan pumpált szennyező anyagok nem távoznak el, a csapadék se mossa ki, és ezért napról-napra egyre jobban felgyorsulnak. Főleg a tüzelésből származó rendkívül kisméretű PM 2,5 alatti mérettartományba eső részecskék jelentenek különösen nagy veszélyt. Ezt ugyanis a légzőrendszerünk nem tudja kiszűrni, a tüdőn keresztül pedig egyenesen bejutnak ezek a mérgező anyagok a vérkeringésbe és a szervezetben bárhol, különösen az érrendszerben gyulladásos folyamatokat indítanak el. Emellett erősen irritálják a nyálkahártyát, rontják a légzőkapacitást és nagyon gyakori légzőszervi panaszokat okoznak, súlyos állapotokat is kiválthatnak. Bárkinél okozhatnak köhögést, erősen növelik a fertőzések kockázatát. Megterhelik a keringési rendszert is, szívelégtelenség, mellkasi diszkomfortok, fejfájás mellett gyakran jelentkezhet szédülés fokozott fáradékonyság.