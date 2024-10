Napos időre számíthatunk, de a nap második felétől nyugat-északnyugat felől fokozatosan növekedhet a felhőzet. Csapadékra továbbra is csekély az esély. A déli és délkeleti szél helyenként megélénkülhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 3 és 9 fok között alakul, de néhol akár 1-2 fokig is lehűlhet (tehát akár talajmenti fagy is lehet már). A csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű. A délutáni hőmérséklet 18 fok körül alakul - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Hétfőn még országosan igazi nyárias idő vár ránk, de kedden már összetettebb lesz a helyzet!

Nagyon ajánlott kihasználni a hétfőt, különösen a nyugaton élőknek, mert ott már kedd reggeltől hidegfronti hatásra kell készülni. Ez ugyan nem lesz egy erős front és keleten még maradnak a 25 fok feletti hőmérsékletek, de nyugaton kevéssel huszonöt fok alá süllyedhet a hőmérő, hőérzetben pedig ennél is jelentősebb lesz a visszaesés. Összességében ez a front azonban csak egy megingást hoz a nyárias időben, de a frontérzékenyek számára ez egy terhelő ingadozó humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzetet fog jelenteni.

A fokozottan érzékenyek nyugaton már hétfő délutántól megérezhetik a közelgő front hatását, megerősödhetnek a görcsös folyamatok, alvászavarok jelentkezhetnek keddre virradóan. Hétfőn még az erős napi hőingás is megmarad terhelő tényezőként, gyakran okozva vérnyomás-ingadozást, mellkasi diszkomfortokat, szédülést, fáradékonyságot. Ezért a következő napok programjainak tervezésénél a hétfőt részesítsük előnyben. A nyugati országrészben igyekezzünk tartalékolni a lakásban a meleget a keddi alacsonyabb hőérzetre. Akiknél pedig az említett panaszok határozottabb formában jelentkeznek, erősen gyanakodhatnak a fokozott időjárás érzékenységükre.