Keleten sok napsütésre van kilátás, míg a Dunántúlon tartósabban rétegfelhős maradhat az ég. Nyugaton zápor előfordulhat. Megélénkülhet a keleties szél. 17 fok körüli értékeket mérhetünk - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

A közeli és bennünket is elérő frontzóna távoztával ismét az anticiklon válik uralkodóvá.

A stabil magasnyomás következményei megosztóak, különösen az időjárásra érzékeny emberek számára. Emellett délnyugaton nedves légtömegek miatt csak kevés napsütés várható, sőt kisebb eső is lehet. Az ország nagyobb részén viszont sok lesz a napsütés és ismét jelentős napi hőingásra számíthatunk.

Az anticiklon nagyon kellemetlen és veszélyes velejárója a magas légszennyezettség. Az ország több részén már egészségtelen kategóriába esik a levegőminőség, gyakoribb légzési problémák, fokozott fáradékonyság jelentkezhet. Ez erősíti a nagy hőingás miatti keringési panaszokat és gyakrabban jelentkezik fejfájás is. A magas légszennyezettség gyengíti az immunrendszert és elősegíti a felsőlégúti megbetegedések terjedését.