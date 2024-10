Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A pára és köd felszállása után általában a szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet -3 és 7 fok között alakul, míg a legmagasabb 15 és 21 fok közötti értékeket érhet el - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Az erősebben frontérzékenyek számára fontos tudni egy közelben elhaladó hidegfrontról.

Ez ugyan nem ér be az ország területére, azonban az előterében kialakuló áramlás miatt elsősorban a nyugaton élők érezhetik meg ennek a hatásait. Az ez által okozott melegedés miatt gyakoribbak lesznek a fejfájásos panaszok és továbbra is fennmarad a nagy napi hőingás. Több lesz a szívpanasz, az ingadozó vérnyomás és inkább a gyulladásos folyamatok és a gyakoribb emésztési panaszok válnak jellemzővé.

Keleten kevésbé érezhető a fronthatás, de a nagy napi hőingás okozta panaszok továbbra is fennmaradnak. A teherbírásának megfelelően érdemes kihasználni a szép napos órákat, de egyre többfelé okoz problémát a növekvő légszennyezettség, ami a zártabb völgyekben már egészségtelen értékeket ér el, de a nagyvárosokban is sokat romlott a helyzet.