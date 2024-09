Eleinte keleten még előfordulhat záporeső, majd mindenhol naposra fordul az idő. Az északi, északnyugati szél nagy területen lesz erős, olykor viharos. Délután 15 fok körül alakul a hőmérséklet - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 12 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.