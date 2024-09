Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és eleinte csak nyugaton. A délkeleti szél megélénkül. 24-25 fokos meleg lesz - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Illusztráció: Shutterstock

Kettészakítja az ország humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzetét a kedden érkező hidegfront.

Nyugaton már reggeltől érvényesülnek a hidegfronti hatások, záporokra zivatarokra, erősödő légmozgásra készüljünk, és sokfelé a hőmérséklet is alacsonyan, mindössze 20 fok közelében alakul, hőérzetben pedig még ennél is hidegebbet érzünk. Ugyanakkor keletre csak késő délutántól érkezik meg a front, itt kellemes időre és 25 fok feletti hőmérsékletekre számíthatunk, és a fronthatás erőssége is mérséklődik.

A nyugodt hétfői időt jelentős terhelések váltják fel, gyakrabban jelentkeznek szív- és légzési panaszok, mellkasi diszkomfortok, ingadozó vérnyomás, görcsös jellegű fejfájások és a kedély állapot jelentős romlása. Főleg nyugaton keddre virradóan már több lesz a alvási probléma és erősen megnő a megfázások kockázata. Ugyanakkor ez a megingás csak átmeneti lesz, péntekig újra vissza erősödik akár 30 fok közelébe is a nappali felmelegedés.