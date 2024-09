Eleinte csak a Dunántúlon várható eső és zápor, majd később máshol is többfelé, északkeleten és keleten inkább délután fordulhat elő csapadék. Nyugaton jelentős mennyiségű esőre van kilátás. A délkeleti szél sok helyen megerősödik, majd délutántól a Dunántúlon északira, északnyugatira vált. A hőmérséklet csúcsa 19 és 30 fok között alakul, a nyugati területeken lesz hűvösebb, míg a keleti határ mentén a legmelegebb - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.