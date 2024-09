Néhol előfordulhat egy-egy zápor, de ezek rövid ideig tartanak majd. A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul- olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Igen fontos az időjárás-érzékeny emberek számára, hogy napokon keresztül nyári időre számíthatunk huszonöt fokot elérő, sőt akár több fokkal meghaladó és emelkedő hőmérsékletekkel.

Rendkívül jó lehetőség arra, hogy az alaposan megviselt szervezetünk regenerálódását, feltöltődését minél jobban megoldjuk. Erre nagy szükség is van, mert az a elmúlt napok, hetek rendkívüli időjárása alaposan legyengítette az immunrendszerünket, nagyon sokan megfáztak és sok ember kapott Covid fertőzést. Ki kell használnunk a sok napsütést, a csendesebb időjárást, mert ez a regenerálódási folyamat nem egy-két napos esemény. Számolnunk kell azzal is, hogy ez a nyárias idő őszi jegyeket is hordoz magán. Igen hűvösek a reggelek, és emiatt nagy a napi hőingás, sokfelé a 15 fokot is eléri. Ez fékezi a javulási folyamatot, mert sok ember esetében jár jelentős terhelő tünetekkel, főleg vérnyomás-ingadozás és gyakori fejfájás, fokozott fáradékonyság a következménye. Nem megfelelő öltözködés esetén magas a megfázás kockázata, erre nagyon kell vigyázni főleg az idősek és a gyermekek esetében. Csak lassan növeljük szervezetünk terhelését, és változatos, nem túl terhelő étkezéssel is sokat tehetünk állapotunk javulásáért.