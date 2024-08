Sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül. 35 fok körüli forró idő ígérkezik - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Tovább tombol és egy erősebb veszélyt jelent az egészségünkre az extrém hőhullám.

Egyre több kutatás és adatelemzés bizonyítja a hőhullámok rendkívüli veszélyességét. Ez pedig az elhúzódásával napról-napra csak fokozódik. Jól mutatja a helyzet súlyosságát, hogy az idei nyár több mint egyharmadában kellett hőségriasztást elrendelni, de ennél lényegesen több napon át kellett elviselnünk 30 fokot is meghaladó hőmérsékleteket. Európai kutatások igazolják hogy az utóbbi években egyre erősebb és tartósabb hőhullámok több tízezres többlet halálozást okoznak, de ennél sokkal magasabb a bekövetkező egészségkárosodások száma. A megterhelő napokon erősen csökken a teljesítményünk, aminek komoly baleseti és gazdasági következményei vannak, de nagyon kellemetlen az életminőségünk romlása is. Hétfőn is magas lesz a hőterhelés, ami az időjárás-érzékenyek egyénre jellemző panaszait is erősíti.

Különösen figyeljünk a legsúlyosabb következményekre, sztrókok, infarktusok gyakoribb előfordulására, de egyre jellemzőbb lesz a hőkifáradás is. Különösen nyugaton a fokozottan frontérzékenyek érezni fogják a közelben tartózkodó hidegfront terhelő hatásait is.