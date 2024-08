Csapadék nem valószínű. Az északkeleti, illetve északi szél több helyen is megélénkülhet. A hőmérséklet hajnalban 14 és 22, délután pedig 31 és 37 fok között alakul - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

A mostani számítások szerint egyáltalán nem ér véget az augusztussal ez a hőhullám, sőt még súlyosbodik is. Ez viszont azt jelenti, hogy egyre kevésbé tudunk a strandra menekülni vagy hűvös helyre húzódva pihenni, mert a legtöbbünknek vissza kell térni a munkába és elkezdődik az iskola is. Ebben a rendkívüli helyzetben különösen előrelátónak kell lenni ezekben a kérdésekben, és minél jobban fel kell rá készülnünk. Pedig felfrissülésre egyelőre nem számíthatunk, de még a korábbi elszórt helyenkénti frissítő zivatarok is megszűnnek, különösen a nagyvárosokban pedig az éjszakák is igen melegen alakulnak.

Inkább csak a reggeli, kora délelőtti órákat tudjuk kevesebb problémával elviselni, de azért azzal is sokat segíthetünk magunkon, ha minden lehetséges módon kerüljük a tűző napot, járjunk az árnyékban, nagyon hasznos lehet egy napernyő is. Egyre nagyobb a hőkifáradás veszélye, romlik az alvásminőség, erősebben jelentkeznek az időjárás-érzékenyek egyéb panaszai is, különösen a fejfájás, a mellkasi, szív és légzési panaszok, a rosszullétek, gyakori szédülés, erős fáradékonyság. A fokozott veszélyhelyzetben igen fontos az egymásra figyelés, az idősek, súlyos krónikus betegek igen könnyen kerülhetnek kritikus helyzetbe, amikor sürgős segítségre lehet szükségük.

Figyeljünk és vigyázzunk egymásra!