Folytatódik a hőség

Forrás: Shutterstock

Túlnyomóan napos, igazi strandidő lesz. Csak estétől növekszik meg a gomolyfelhőzet, és ekkortól elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. 32 és 40(!) fok között alakul a hőmérséklet.

Országosan is tovább romlik a hőség helyzet. El kellett rendelni a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást!

Az eddig viszonylag megkímélt nyugati, északi területeken is tovább emelkedik a hőmérséklet, szinte mindenhol már a 35, délen a 40 fok körüli kánikulára kell számítanunk. Ezt mindenkinek nagyon komolyan kell venni, aki túlterheli magát ebben a hőmérséklet tartományban az a hőgutát kockáztatja, aminek komoly szervi károsodások, sőt halál lehet a következménye. Különösen veszélyeztetettek az időjárás-érzékenyek, mert ilyen helyzetben a szervezet csökkent vagy tévesen alkalmazkodó képessége további rizikófaktort jelent.

Figyeljünk a magasra szökő testhőmérsékletre, az erős fejfájásra, szédülésre és különösen a zavartság megjelenésére, ilyenkor már feltétlenül azonnali orvosi segítségre van szükség. Nem veszélytelenek az enyhébb hőegyensúlyi zavarok, hőgörcsök, napszúrás sem, ami még a strandolókat is veszélyezteti. A hő kifáradás általánossá válik, nagymértékben fokozva a keringési és légzési panaszainkat, fizikális és mentális állapotunk nagymértékű romlását. Rendkívül fontos lenne a már egyre nehezebben biztosítható pihentető alvás. Minden lehetséges módon védekeznünk kell, mindenki a lehetőségei szerin, hogy szervezetünk legalább időszakosan felfrissülhessen. Elemi dolog a víz és só pótlása, az egymásra való fokozott figyelés. De figyeljünk magunkra is, állapotunk romlása esetén tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, időben kérjünk segítséget.