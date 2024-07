Az ország nagy részén ragyogó napsütés várható. Északkeleten ugyanakkor még magasra törnek a gomolyfelhők, és itt zápor, zivatar kialakulhat. Főleg a nap első felében lesz még erős az ÉNy-i szél. 24 és 29 fok közötti frissebb időnk lesz - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Itt az idő a felfrissülésre, azonban nagyon jól tesszük, ha figyelünk fontos dolgokra, különösen az időjárás-érzékenyek.

A 24-29 fokos hőmérsékletek még mindig magasnak számítanak, azonban az erős szél miatt ezt jelentősen alacsonyabbnak érezzük. Az érkezett levegő nemcsak hűvösebb, de szárazabb is, hajnalban sokfelé 15 fok alá is lehűlhet a levegő. Elszoktunk ettől, és számítsunk rá, hogy a kora reggeli időszakban könnyen megfázhatunk, ha nem öltözünk megfelelően. Nagy lesz a napi hőingás is, ami sok ember számára jelentős humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai terhelést jelent.

Feltétlenül ki kell használnunk ezt az 1-2 napos időszakot a lakások lehűtésére, elmaradt programjaink bepótolására, és mindenekelőtt szervezetünk pihentetésére, regenerálására. Vigyázzunk azonban a huzattal, mert sokat gyengült az immunrendszerünk az elmúlt időszakban. Számolnunk kell a vérnyomás nagymértékű ingadozásával, a keringési rendszer fokozott terhelése miatti gyakoribb rosszullétekkel, szív- és légzési panaszokkal, aritmiákkal, mellkasi diszkomfortokkal. Sok fejfájós reagál rosszul ezekre a jelentős változásokra, sokan szédülnek, és a szél sok embernél vált ki jelentős idegrendszeri hatásokat. Különösen erősen jelentkezhetnek ezek a panaszok az időjárás-érzékenyek esetében, erősebben rontva az életminőséget.