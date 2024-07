Északnyugat felől megnövekszik a gomolyfelhőzet, de zápor inkább csak elszórtan fordul elő. Egyébként többórás napsütés lesz. Élénk marad az ÉNy-i szél. Reggel 15, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet- olvasható a koponyeg.hu oldalon.

A hideg reggelt, melegebb délután követ.

Forrás: Shutterstock / illusztáció

Az időjárás-érzékeny emberek szervezeti reakciói jelentős mértékben a humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai folyamatok függvényében alakul.

Sokat segíthetünk az állapotunkon ha próbálunk okosan alkalmazkodni a napról-napra változó terhelő körülményekhez. Persze ez megfelelő előrelátást és odafigyelést igényel, különösen az egymást követő hőhullámok idején. Most is két hőhullám között vagyunk, és a szerda és részben a csütörtök egy kedvező hőmérsékletű nap lesz.

Ugyan most is kell néhány terhelő hatásra számítani, keleten még a front utóhatása, többfelé a megerősödő légmozgás és az elszórt zivatarok okozhatnak többek között vérnyomás-ingadozást, gyakoribb fejfájást, de a visszaeső hőmérsékletet most ki kell használni! A lakások hőmérsékletének a visszaállításához főleg estétől reggelig szellőztessünk alaposan, és most érdemes a terhelő programjainkat is beidőzíteni, mert péntektől már újabb hőhullám érkezik. Ezzel elviselhetőbbé tehetjük a hétvégi hőhullám alatti terheléseket.