Délnyugat felé haladva lesz több gomolyfelhő az égen, és főleg a Dél-Dunántúlon lehetnek záporok, zivatarok. Az északkeleti szél néhol megélénkül. 33 fok körüli értékeket mérhetünk- olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Forrás: Shutterstock/ illusztráció

Nem véletlenül került sor a hőségriasztás meghosszabbítására. A hétvégén is a folytatódó hőhullám lesz a legfőbb humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai tényező, amire készülnünk kell. Lesznek viszont szerencsésebb területek nyugaton, ahol tartósabb csapadékra is számíthatunk és a hőmérséklet akár több fokkal a 30 fok alatt alakul. Többfelé zivatarokra is számíthatunk, de itt a az átmeneti enyhülés után az erős fülledtség jelent még fokozottabb terhelést a szervezetünk számára. A kánikulai területeken egyre nehezebben viseljük a fokozódó alváshiány, szervezetünk kifáradásának a következményeit. Érdemes strandolással biztosítani a szervezetünk hűtését, de a strandon is kerüljük a tűző nap okozta hőterheléseket és igyekezzünk a kora reggeli vagy késő délutáni órákban közlekedni. Némileg kedvezőbben alakulnak az éjszakai hőmérsékletek, már az ország nagy részén érdemes lesz a hajnali órákban kiszellőztetni a felmelegedett lakásokat.