Sok napsütésre számíthatunk, inkább csak a keleti tájakon lesz gomolyfelhős az ég, és itt elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Sokfelé lesz erős az ÉNy-i szél. Felfrissül az idő: 26 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Még kedden is a lassan átvonuló hidegfronthoz kötődő légköri folyamatok határozzák meg a humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzetet.

Az éjszaka folyamán még az ország nagy részén a hidegfront hatásait tapasztalhatjuk, majd délelőtt a középső országrész kerül át a front mögé, míg keleten, délkeleten még délután is a fronthatás érvényesül.

Errefelé gyakori lesz a vérnyomás ingadozása, a görcsös folyamatok erősödése, a koraszülés fokozott veszélye. Romlik az alvásminőség és ez is gyengíti az immunrendszert. Ha a front mögött viszont erős lökésekkel kísért északi széllel folyik a hűvösebb levegő beáramlása. Ez nagyon sok ember esetében vált ki fokozott feszültséget, idegességet, zavartságot, fokozott bizonytalanság érzést, gyakoribb szédülést, növekszik a szorongásos és pánik jellegű reakciók gyakorisága. A panaszok fokozatosan terjednek át a keleti országrészre is.