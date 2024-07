A reggeli elszórt záporok után sok napsütésre számíthatunk, és napközben már csak elvétve fordul elő csapadék. 31 fok körüli kánikula várható. Az ÉK-i szél néha megélénkül- olvasható a koponyeg.hu oldalon.

A leglényegesebb humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai hatás továbbra is a folytatódó hőhullám.

Vasárnap is az ország nagy részén kánikulai hőmérsékletekre kell számítanunk, nyugaton lehetnek területek, ahol 30 fok közelében marad. Ez már szerencsére nem a 40 fok körüli hőmérsékletek okozta rendkívüli terhelés, azonban a hosszú ideje fennálló, a szervezetünket rendkívül kimerítő hőség, kialvatlanság komoly súlyosbító tényező. Ez továbbra is magasan tartja a súlyos keringési következmények, sztrókok, infarktusok veszélyét, gyakran okoz szív- és légzési panaszokat, rosszulléteket, szédülést, a vérnyomás ingadozását.

Erre továbbra is oda kell figyelnünk, és mindent meg kell tennünk a további hőterhelés elkerülése érdekében. Ebben segítségünkre van az a pozitív hatás, hogy egyre több helyen csökken az éjszakai hőmérséklet 20 fok alá, ami lehetőséget ad a lakások átszellőztetésére, az alvásminőség javítására. Legyünk óvatosak, továbbra is kerüljük a napot, a melegebb helyeket. Akik érzékenyek az időjárásra különösen kerüljék a stresszes helyzeteket és a megterhelőbb programokat.