Kevés gomolyfelhő zavarja a forró napsütést. Csak elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. 35-36 fok körüli forróságra készülhetünk - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A hőgutával nem lehet játszani! Ez a legsúlyosabb hőegyensúly-zavar! Könnyen halálos lehet! És ennek most már fokozott a veszélye!

Ez azért is roppant veszélyes, mert alattomosan alakul ki, és a zavarttá, majd magatehetetlenné váló személyt már csak mások figyelme mentheti meg! Még a nem halálos esetben is súlyos szervi károsodásokkal kell számolni!

A hőgutában már leáll a szervezet védekezése, megszűnik az izzadás, a testhőmérséklet az elképesztő 43-44 fokot is elérheti. A romló közérzet, az erősödő fejfájás, a bőr kiszáradása, kivörösödése már fontos tünet, a zavartság megjelenése már életveszélyes állapot! A sürgős orvosi segítség hívása mellett azonnali beavatkozás szükséges, drasztikusan hűteni kell addig is a szervezetet.

Nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra a veszélyes, nagy plusz hőterheléssel járó munkahelyeken, gondosan be kell tartani a munkaügyi szabályokat, a rendszeres pihenést, folyadék és só fogyasztást. És nagyon kell figyelni a koruk, a fokozott időjárás-érzékenységük, krónikus betegségeik, felforrósodó lakásaik miatt különösen érintett személyekre, hozzátartozókra, szomszédokra vagy az utcán rosszullevőkre! Senkit nem szabad magára hagyni a segítség megérkezéséig!

És drasztikusan megnő a súlyos keringési betegségek, trombózisok, infarktusok, sztrókok veszélye is.