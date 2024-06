A sok napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, de zápor, vagy zivatar inkább csak a déli tájakon elszórtan fordulhat elő. Az északkeleti szél néha megélénkül. 30 fok körüli kánikula lesz- olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Igen érdekes, de nagyon megterhelő humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzetet okoz a magasban fölénk húzódó hidegcsepp.

Miközben a talajon sokfelé 30 fokot meghaladó kánikula lesz, a növekvő páratartalom, az ismétlődően előforduló záporok, heves zivatarok, viharos szelek fokozott terhelést jelentenek főleg az időjárás-érzékeny emberek szervezete számára. A hidegcsepp miatt hidegfront jellegű panaszok gyakoribb jelentkezésére is számíthatunk. Erős terhelés alá kerül a keringési rendszerünk, ami a szívbetegek és a légzési problémákkal élők számára nagyon kedvezőtlen. A magas páratartalom erősen akadályozza a hőleadást is, az izzadás is alig segít a hőegyensúly fenntartásában.

Sokkal gyakoribbak a rosszullétek, a vérnyomás ingadozása szívelégtelenség nehézlégzés erős fáradtság, lehangoltság jelentkezhet. Erősödnek a görcsös panaszok és a fejfájások különböző típusai. Kevesebb lesz a napsütés, de a napos órákban rendkívül magas a hőterhelés, semmiképpen ne menjünk késő reggeltől késő délutánig a tűző napra. Figyeljünk fokozottan az idősebbekre, krónikus betegekre, időjárás-érzékenyekre, mert esetükben fokozott az infarktus és egyéb súlyos panaszok kockázata. Az időjárás-érzékenység nagyban erősíti a panaszokat.