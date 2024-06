A sok napsütést inkább csak fátyolfelhők zavarják. Nem lesz eső. A délkeleti szél csak néha élénkül meg - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Hőség riasztás Békésben. Fotó: Illusztráció

Országos hőség, sőt több helyen forróság várható 30-38 fokos maximumokkal.

Nagy különbségekre számíthatnak az időjárás-érzékenyek térben és időben a szombati humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai terhelésekben!

Az erős változásokat az északnyugatról érkező hidegfront okozza, amelynek a hatását északnyugaton már az éjszakai óráktól érezhetjük, és majd fokozatosan terjed át a délkeleti területekre. Az erősebb hatásokat a nyugatabbi területeken tapasztaljuk, itt a hőmérséklet is jelentősen, helyenként 30 fok alá visszaesik. Keleten viszont napközben is megmarad a napok óta fennálló rendkívüli hőterhelés, sokfelé 35 fok fölötti hőmérsékletekkel.

Komoly terhelő tényezőt jelentenek a beinduló zivatarok, sokfelé számíthatunk felhőszakadásra, jégesőre, viharos széllökésekre. Sok tekintetben halmozódó terhelő hatás éri a keringési rendszerünket, ami növeli a sztrókok és infarktusok veszélyét, lényegesen több a rosszullét, szívelégtelenség, légzési nehézségek, és erősödnek a görcsös folyamatok. Nagyon veszélyes a közlekedésben a fokozott fáradtság, figyelmetlenség, amit a keleten és nyugaton is tapasztalható erős alvásminőség romlás még tovább súlyosbít. Nagy figyelemre van szükség a közlekedésben és az egészségünk megőrzésében egyaránt. Az időben átalakuló terhelő hatások következtében sokféle változó tünetet tapasztalhatunk, ami nagyon kimerítő a szervezet számára.