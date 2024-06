Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A sok napsütés mellett néha megnövekszik a gomolyfelhőzet, de zápor, zivatar csak elszórtan fordulhat elő. A DNy-i szél csak néha élénkül meg. 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet- olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Kedvezőtlen humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai időszak kezdődik.

Első fázisban főleg a migrénesek számára. A beinduló melegadvekció melegfronti jellegű hatásokkal jár, bár direkt fronthatás nem alakul ki. Számítanunk kell azonban még szórványos záporok, zivatarok, erős széllökések kialakulására is. Emelkedésnek indul a hőmérséklet.

Egyre több migrénes tapasztalhat erősödő panaszokat, a migrénes rohamokat hányinger, hányás, szédülés, látászavar is kísérheti. Több lesz a keringési jellegű panasz is, gyakoribb rosszullétek, szív és légzési panaszok jelentkezhetnek. Sokan fáradtabbak, levertek, gyakoribb alvási problémákkal számolhatunk. A következőkben fokozódó terhelések várhatók.