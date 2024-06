Továbbra is sok gomolyfelhő lesz felettünk, és szórványosan ismét előfordulnak záporok, zivatarok. 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Nagyon kedvezőtlen, különösen az időjárás-érzékeny emberek számára a felettünk kialakult tartós hidegörvény okozta sokféle humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai hatás.

Ez gerjeszti azokat a heves zivatarokat amelyekre több hullámban is számíthatunk csütörtökön. A felhőszakadások, jégesők, viharos szelek önmagukban is jelentős terhelések, azonban a fő problémát a magas, 30 fok körüli hőmérséklet melletti igen magas páratartalom jelenti.

Ilyenkor már rossz hatásfokkal működik a szervezetünk hőegyensúly megtartó reakciója, mert a párolgás csak igen korlátozottan lehetséges. Ezért erősen izzadunk, de így is csak nehezen tartható fenn a hőelvonási folyamat. A keringési rendszer nagy terhelés alatt van, sokkal gyakoribbak a rosszullétek a szívpanaszok, a légzési nehézségek. Sokkal fáradékonyabbak, figyelmetlenebbek vagyunk, gyakoribbak az alvási problémák, ami tovább fokozza a kimerültséget. Ez a második napja fennálló állapot elsősorban azok számára nehezen elviselhető, akik az időjárás-érzékenységük miatt egyébként is erősebben reagálnak, és olyan másodlagos tünetek is kialakulnak mint a szorongásos állapotok, lehangoltság, gyakoribb fejfájások. Figyeljünk fokozottan az idősebbekre, krónikus betegekre, időjárás-érzékenyekre, mert esetükben fokozott az infarktus és egyéb súlyos panaszok kockázata.