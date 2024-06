Sok napsütés várható kevés gomolyfelhővel. Kicsi az esély záporra. 27 fok köré erősödik a nappali felmelegedés - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Illusztráció

Markáns változás következik be a humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzetben, és ez most kivételesen a javuló irányba történik.

Lezárul egy rendkívül megterhelő változékony meteogyógyászati időszak. Már csak kevesebb helyen kell számítani zápor, zivatar, felhőszakadás, viharos szelek terhelő hatására. Átmenetileg a hőmérséklet is viszonylag kedvezően alakul. Érdemes lesz ezt a napot kihasználni a nagyobb terheléssel járó, függőben lévő munkáink elvégzésére.

A fokozottan időjárás-érzékenyek esetében múló rosszullétekre, fáradékonyságra, gyakoribb szédülésre, a vérnyomás enyhébb fokú ingadozására számíthatunk.