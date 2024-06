A sok napsütés mellett erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és főleg a keleti, valamint a középső tájakon várható délutántól zápor, zivatar. Keleten heves zivatarok is lehetnek felhőszakadással, jégesővel. Az északkeleti szél megerősödhet. 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet- olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Illusztráció

A lassan átvonuló hidegfront még határozottan érezteti a hatását az ország keleti, délkeleti területein. Jelentős eltérések lesznek emiatt a nyugati és a keletebbi országrészek között.

Nyugaton jobban érvényesül a hidegfrontnak az a kedvező hatása, néhány fokkal 30 fok alá enyhül a kánikula, ami jelentős felfrissülési lehetőséget biztosít a szervezetünk számára. Keletebbre viszont sokfelé számíthatunk záporok, zivatarok, erősödő szelek kialakulására, délkeleten pedig továbbra is megmarad az igen terhelő 30 fok feletti kánikula, ami rendkívül erős terhelést jelent az érvényesülő hidegfronti hatásokkal együtt. A zivatarok környezetében emellett még erős fülledtség is kialakul, és mindezek a hatások együttesen igen nagy terhelést rónak a keringési rendszerünkre.

Továbbra is magas a súlyos keringési panaszok, sztrókok, infarktusok valószínűsége. Sok a rosszullét, a rendkívüli fáradtság, nehéz légzés, szívelégtelenség, ödémásodás, szédülés jelentkezhet. Nagyon rossz hatású az alvászavarok gyakoribb jelentkezése, erősen kihat a teljesítményünkre, figyelmünkre és mentális állapotunkra is. Az ilyen változékony helyzet is bizonyítja, hogy miért fontos a fokozott időjárás-érzékenység kezelése!