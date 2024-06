A nap első felében még többfelé várható eső, zápor, zivatar; majd délután egyre inkább naposra fordul az idő. Az északnyugati szél megerősödik. 23-24 fok körüli értékeket mérhetünk - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Térben és időben változatos humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzet alakul ki kedden.

A hétfő este érkező hidegfront kezdetben a délnyugati, majd a nyugati és középső területeken, délután már inkább a keleti területeken érezteti a hatását. Záporra, zivatarra, felhőszakadásra, ezzel járó erős széllökésekre bárhol de nagyobb eséllyel a keleti területeken számíthatunk. Kevesebb lesz a napsütés és némileg a hőmérséklet is visszaesik, a hidegfront hozta terhelések jelentősek lesznek annak ellenére is hogy nem markáns hidegfrontról van szó.

Gyakran jelentkezhetnek keringési panaszok, mellkasi nyomás, szívdobogás érzet, és többszörösen is ingadozhat a vérnyomás. Erősödnek a görcsös panaszok, a zivatarok idején fokozott feszültség, idegesség, szorongás jelentkezhet. Keddre virradóan több lehet ha az alvásprobléma, emiatt is fáradtabbak, motiválatlanabbak lehetünk. Főleg a migrénes fejfájások valószínűsége növekszik meg.