Sok napsütésre számíthatunk, majd főleg a Dunántúlon törnek magasra a gomolyfelhők, és inkább itt törhet ki zivatar. A délkeleti szél megélénkül. 25 fok körüli nyárias meleg lesz - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Némileg szárazabb érkező légtömegek határozzák meg a humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzetet.

Emiatt erősödik a napi hőingás. A reggeli párás, ködös, hűvös idő nem kedvez az ízületesek számára. A gyors hőmérséklet emelkedés miatt gyakrabban jelentkeznek migrénes fejfájások, és ingadozhat a vérnyomás. Továbbra is kell számítanunk zivatarok kialakulására, amit viharos széllökések is kísérhetnek. Ilyen esetekben fokozódó idegrendszeri panaszokra, feszültségre, idegességre, szorongásos panaszokra számíthatunk, fokozottan jelentkezhet szédülés, bizonytalanság érzet. A fülledt időszakban légzési nehézségekre, szív panaszokra is készülnünk kell.