Húsvét hétfő

Eleinte marad a változóan fátyolfelhős idő, majd kora estétől nyugat, északnyugat felől hidegfront érkezik esővel, záporral, néhol zivatarral. Estig a DNy-i, estétől az ÉNy-i szél fokozódhat viharossá.

22 és 29(!) fok közé melegszik a levegő- olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Nagyon komoly terhelésre számíthatnak a frontérzékenyek, időjárás-érzékenyek a vasárnapi humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzetben.

Napközben még a tovább emelkedő, rekordokat döntögető, kánikula közeli hőmérsékletek jelentik a fő terhelést, de kora délutántól, főleg a nyugaton élők már megérezhetik közelgő markáns hidegfront hatásait. Késő délutántól pedig maga a front is megérkezik, igen erős terhelő hatások kíséretében. Intenzív csapadékra, zivatarokra, erős, viharos széllökésekre számíthatunk.

A drasztikus a változás meteogyógyászati következményeit tovább erősítik az óraállítás akár több napig is elhúzódó következményei. A kezdeti elhúzódó fejfájások, migrének mellé egyre erősödő formában jelentkeznek a komoly keringési és légzőszervi panaszok, ezek olyan súlyos formája is mint a sztrókok és az infarktusok kockázata. Megnő a görcsös panaszok, koraszülések gyakorisága, erősen ingadozhat a vérnyomás, sok a rosszullét, szédülés, sok embernél jelentkezhet szorongás- és pánikszerű állapotok, alvászavarok.