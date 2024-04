Fotó: Gettyimages

Kevés fátyolfelhő lesz az égen. Kizárt a csapadék. Az északnyugati szél megélénkülhet. 23-26 fok köré erősödik a nappali felmelegedés - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Megint visszatér az igazi júniusi idő és ezzel együtt több, az időjárás-érzékenyeket érintő terhelő hatás is. Nagyon sok ember számára kifejezetten kellemes lesz ez az időjárás, azonban együtt jár a nagy nappali hőingással. Ez ugyan nem frontális terhelés, de sok tekintetben annál is jelentősebb a hatása. A nagymértékű ingadozáshoz nehezen alkalmazkodó szervezetű emberek fokozott terhelés alá kerülnek és ez többféle tüneti formában jelentkezik.

Elsősorban a keringési rendszernek kellene átállnia, emiatt sokan szédülnek, szívdobogás érzés, aritmiák, kellemetlen mellkasi érzetek jelentkezhetnek, különböző irányú vérnyomás ingadozások is gyakoriak. A fejfájások különböző formáira számíthatunk és jellemzően gyakoribbak a tartós migrénes rohamok. Számítsunk arra is hogy a déli, kora délutáni órákban a napon tartózkodás már nem ajánlott azoknak akik nehezen viselik az erős felmelegedést.