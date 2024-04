Reggelig erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar. Napközben csökken a felhőzet, de ÉK-en kora délutánig eshet az eső. Délután a Dunántúlon zivatarok törnek ki. Délutánig erős lesz az ÉNy-i szél. 12-19 fok lesz - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Nyárias időjárás után ismét tavaszias idő

Fotó: Gettyimages

Erős terhelést jelent ez a hidegfront a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek számára.

A keddre virradóan átvonuló markáns hidegfront is sokféle panaszt okoz, de a mögötte kialakuló humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzet is nagyon megterhelő. Elszórtan fordul elő zápor, zivatar és rendkívül kellemetlen az erős, viharos északnyugati szél. Nagy lesz a hőmérséklet változás, a délutáni értékek helyenként 10 foknál is nagyobb mértékben esnek vissza. Azonban a hőérzetünk ennél is több fokkal alacsonyabb értékeket mutat. Erősen megterhelődik a keringési rendszerünk, ingadozhat a vérnyomás, gyakoriak a szív és légzési panaszok, a görcsös fájdalmak. Sokan alszanak rosszul, ami külön is hozzájárul a fokozott fáradtság, energiátlanság, figyelmetlenség fokozódásához. A nyárias időről éles váltással át kell állnunk átmenetileg a hűvös tavaszi időjárásra és öltözködésre.